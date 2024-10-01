Уменьшить и увеличить фото онлайн

Быстрое и бесплатное изменение размера изображения онлайн
Измените размер изображений в несколько кликов без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Быстро и абсолютно бесплатно.
Сохраняйте конфиденциальность
Защитите свою конфиденциальность, изменяя размер изображений онлайн без необходимости загружать их на сторонние серверы. Все файлы удаляются и не сохраняются
Изменение размера изображения в одно касание: простота и удобство
Наслаждайтесь простотой и удобством изменения размера изображений одним касанием. Наш сервис предлагает интуитивно понятный интерфейс, который делает процесс максимально простым.
Быстрая обработка изображений: экономия времени
Экономьте время, используя наш сервис быстрого изменения размера изображения. Благодаря мощной обработке на сервере ваши изображения будут готовы моментально.
Изменение размера изображений с любого устройства
Где бы вы ни находились, наш сервис позволяет легко изменить размер изображений с любого устройства: компьютера, смартфона или планшета.
Бесплатное изменение размера изображения без ограничений
Наслаждайтесь свободой изменения размера изображений совершенно бесплатно и без ограничений. Наш сервис предлагает вам полный доступ к функционалу без скрытых платежей и подписок.
Возможности обслуживания
- Поддержка нескольких вкладок. Пользователи могут переключаться между четырьмя вкладками, чтобы изменять размер изображений по ширине, высоте, процентам и другим параметрам.
- Изменение размера по ширине и высоте. Вкладки позволяют вводить определенные значения ширины и высоты для изменения размера изображений.
- Изменение размера в процентах. Возможность изменять размер изображений, указав процент от исходного размера.
- Улучшить качество изображения: переключатель, позволяющий улучшить качество изображения при изменении размера.
- Предварительный просмотр изображения в реальном времени. Canvas отображает изображение и его изменения в режиме реального времени.
- Загрузка изображений. Пользователи могут загружать обработанные изображения и их миниатюры.
- Копировать ссылки: Возможность копировать ссылки на изображения в буфер обмена.
- Уведомления об обработке: Индикаторы загрузки и завершения процесса изменения размера.
- Адаптивный дизайн: Интерфейс оптимизирован для мобильных устройств и планшетов.
- Обновление страницы. Пользователи могут легко перезагрузить страницу, чтобы начать новый процесс изменения размера.
Описание редактора изображений
- Профессиональный фотограф часто корректирует размеры фотографий для разных платформ. Они используют онлайн-сервис изменения размера изображения для мгновенной адаптации к социальным сетям и веб-сайтам.
- Студент-дизайнер без особых усилий трансформирует изображения для академических проектов. Онлайн-сервис позволяет им настраивать графику для презентаций, отчетов и портфолио.
- Блогер демонстрирует кулинарные творения с помощью аппетитных фотографий. Сервис изменения размера изображения помогает создавать идеальные снимки для Instagram.
- Любитель путешествий корректирует размеры фотографий для онлайн-альбомов. Сервис позволяет быстро адаптировать кадры, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями.
- Владелец интернет-магазина создает привлекательные списки продуктов. Они используют сервис изменения размера изображения для согласованности и профессионализма.
- Пользователь социальной сети быстро адаптирует фотографии для обновлений профиля. Онлайн-сервис помогает делиться яркими изображениями с подписчиками.
Отзывы
раньше лучше было и удобнее
Надо разделить пропорционально на два раздела: умножить картинку или уменьшить картинку во сколько-то раз и то, что есть сейчас.
классно
супер
!
Сервис огонь!
сделайте чтобы при сохранении картинки была не ссылка на неё, а вид картинки скачиваемой
Всё прекрасно и просто!
супер
Класс!!!!
очень спасает сервис, спасибо!
поставил лайк, на конец то сделали картинки при скачивании. это оооочень стало удобнее!
класс
Сервис прекрасный, Не нужно ничего УЛУЧШАТЬ ! Член РГО фотограф с 52 летним стажем . Василий Дмитриевич Мясоедов.
данный сервис очень часто нужен мне, удобный и всегда все как надо, спасибо разработчикам
Спасибо, очень удобно
Супер
Загрузила файлы и фото большого размера готовы))) Хорошее качество!
Класс! Большое СПАСИБО!
Супер сайт! Бистро и просто.
нормально получилось
при увеличении фото чёткое, без искажений
Ничего сложного,просто нужно быть внимательным.
Супер сервис! Огромное спасибо!
очень хороший сервис, я например применил это для увеличения размера фото (в плане МБ и ГБ)
удобно быстро и главное бесплатно
удобно
Отличная вещь.Можно увеличивать картинку до максимума,(некоторые лучше не делать)что даже в некоторые редакторы не вмещаются,для некоторых моментов в самый раз.Удачи разработчикам.
Отличный сервис.
Быстро и четко
Спасибо! Мне нравится. Увеличивает фото и качество не меняется.
ШИКАРНО
Спасибо большое, вы молодцы!
Всё ок, только до Гига не дотянул вес изображения
супер
Удобно, понятно, сложностей не вызвало, бесплатно.
Все очень быстро и качественно! Спасибо!
5 сервисов до этого не смогли изменить размер (писали слишком большой исходный файл). Тут все получилось, я рада, просто отлично, спасибо!!
сайт просто пушка. спасибо создателю
Отличный сервис, вы большие красавцы
Не хороший..ОТЛИЧНЫЙ!
Отличный сайт!
Всё отлично!.Такого удобного не нашла больше.Молодцы!
отличное
Пока нет опыта, о первый, кажется, удался!
Спасибо! Всегда отлично.
Реально работает - налицо улучшение качества и скорость исполнения, не нужно использовать громоздкие программы,очень удобен ползунок - не нужно вводить цифры. Мне нравится, после длительных поисков то что нужно.
Хорошо и быстро работает!
Большое спасибо! Все отлично)