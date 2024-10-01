Уменьшить и увеличить фото онлайн

Быстрое и бесплатное изменение размера изображения онлайн

Измените размер изображений в несколько кликов без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Быстро и абсолютно бесплатно.

Сохраняйте конфиденциальность

Защитите свою конфиденциальность, изменяя размер изображений онлайн без необходимости загружать их на сторонние серверы. Все файлы удаляются и не сохраняются

Изменение размера изображения в одно касание: простота и удобство

Наслаждайтесь простотой и удобством изменения размера изображений одним касанием. Наш сервис предлагает интуитивно понятный интерфейс, который делает процесс максимально простым.

Быстрая обработка изображений: экономия времени

Экономьте время, используя наш сервис быстрого изменения размера изображения. Благодаря мощной обработке на сервере ваши изображения будут готовы моментально.

Изменение размера изображений с любого устройства

Где бы вы ни находились, наш сервис позволяет легко изменить размер изображений с любого устройства: компьютера, смартфона или планшета.

Бесплатное изменение размера изображения без ограничений

Наслаждайтесь свободой изменения размера изображений совершенно бесплатно и без ограничений. Наш сервис предлагает вам полный доступ к функционалу без скрытых платежей и подписок.

Возможности обслуживания

  • Поддержка нескольких вкладок. Пользователи могут переключаться между четырьмя вкладками, чтобы изменять размер изображений по ширине, высоте, процентам и другим параметрам.
  • Изменение размера по ширине и высоте. Вкладки позволяют вводить определенные значения ширины и высоты для изменения размера изображений.
  • Изменение размера в процентах. Возможность изменять размер изображений, указав процент от исходного размера.
  • Улучшить качество изображения: переключатель, позволяющий улучшить качество изображения при изменении размера.
  • Предварительный просмотр изображения в реальном времени. Canvas отображает изображение и его изменения в режиме реального времени.
  • Загрузка изображений. Пользователи могут загружать обработанные изображения и их миниатюры.
  • Копировать ссылки: Возможность копировать ссылки на изображения в буфер обмена.
  • Уведомления об обработке: Индикаторы загрузки и завершения процесса изменения размера.
  • Адаптивный дизайн: Интерфейс оптимизирован для мобильных устройств и планшетов.
  • Обновление страницы. Пользователи могут легко перезагрузить страницу, чтобы начать новый процесс изменения размера.

Описание редактора изображений

  • Профессиональный фотограф часто корректирует размеры фотографий для разных платформ. Они используют онлайн-сервис изменения размера изображения для мгновенной адаптации к социальным сетям и веб-сайтам.
  • Студент-дизайнер без особых усилий трансформирует изображения для академических проектов. Онлайн-сервис позволяет им настраивать графику для презентаций, отчетов и портфолио.
  • Блогер демонстрирует кулинарные творения с помощью аппетитных фотографий. Сервис изменения размера изображения помогает создавать идеальные снимки для Instagram.
  • Любитель путешествий корректирует размеры фотографий для онлайн-альбомов. Сервис позволяет быстро адаптировать кадры, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями.
  • Владелец интернет-магазина создает привлекательные списки продуктов. Они используют сервис изменения размера изображения для согласованности и профессионализма.
  • Пользователь социальной сети быстро адаптирует фотографии для обновлений профиля. Онлайн-сервис помогает делиться яркими изображениями с подписчиками.
Похожие приложения:
Определить цвет пикселя онлайн
Генератор иконок для приложений chrome, android, ios, favicon
Повернуть изображение онлайн
Обрезать изображение онлайн
Вырезать фон изображения
Распознать текст на изображении онлайн
Улучшить изображение онлайн
Генератор спрайтов онлайн
Онлайн-конвертер файлов
Образцы файлов онлайн
Поддержка форматов:
.3fr
.ai
.arw
.avif
.bmp
.cr2
.crw
.cur
.dcr
.dds
.dng
.eps
.gif
.heic
.heif
.ico
.jfif
.jp2
.jpeg
.jpg
.jps
.kdc
.mef
.mrw
.nef
.nrw
.orf
.pcx
.pdf
.pef
.png
.ppm
.psd
.raf
.rw2
.sr2
.srf
.svg
.tga
.tif
.tiff
.wbmp
.webp

Отзывы

№ 1 1 год назад

раньше лучше было и удобнее

№ 2 1 год назад

Надо разделить пропорционально на два раздела: умножить картинку или уменьшить картинку во сколько-то раз и то, что есть сейчас.

№ 3 1 год назад

классно

№ 4 1 год назад

супер

№ 5 1 год назад

!

№ 6 1 год назад

Сервис огонь!

№ 7 1 год назад

сделайте чтобы при сохранении картинки была не ссылка на неё, а вид картинки скачиваемой

№ 8 1 год назад

Всё прекрасно и просто!

№ 9 1 год назад

супер

№ 10 1 год назад

Класс!!!!

№ 11 1 год назад

очень спасает сервис, спасибо!

№ 12 1 год назад

поставил лайк, на конец то сделали картинки при скачивании. это оооочень стало удобнее!

№ 13 1 год назад

класс

№ 14 1 год назад

Сервис прекрасный, Не нужно ничего УЛУЧШАТЬ ! Член РГО фотограф с 52 летним стажем . Василий Дмитриевич Мясоедов.

№ 15 1 год назад

данный сервис очень часто нужен мне, удобный и всегда все как надо, спасибо разработчикам

№ 16 1 год назад

Спасибо, очень удобно

№ 17 1 год назад

Супер

№ 18 1 год назад

Загрузила файлы и фото большого размера готовы))) Хорошее качество!

№ 19 1 год назад

Класс! Большое СПАСИБО!

№ 20 1 год назад

Супер сайт! Бистро и просто.

№ 21 1 год назад

нормально получилось

№ 22 11 месяцев назад

при увеличении фото чёткое, без искажений

№ 23 10 месяцев назад

Ничего сложного,просто нужно быть внимательным.

№ 24 10 месяцев назад

Супер сервис! Огромное спасибо!

№ 25 8 месяцев назад

очень хороший сервис, я например применил это для увеличения размера фото (в плане МБ и ГБ)

№ 26 8 месяцев назад

удобно быстро и главное бесплатно

№ 27 8 месяцев назад

удобно

№ 28 8 месяцев назад

Отличная вещь.Можно увеличивать картинку до максимума,(некоторые лучше не делать)что даже в некоторые редакторы не вмещаются,для некоторых моментов в самый раз.Удачи разработчикам.

№ 29 7 месяцев назад

Отличный сервис.

№ 30 6 месяцев назад

Быстро и четко

№ 31 5 месяцев назад

Спасибо! Мне нравится. Увеличивает фото и качество не меняется.

№ 32 5 месяцев назад

ШИКАРНО

№ 33 5 месяцев назад

Спасибо большое, вы молодцы!

№ 34 5 месяцев назад

Всё ок, только до Гига не дотянул вес изображения

№ 35 5 месяцев назад

супер

№ 36 5 месяцев назад

Удобно, понятно, сложностей не вызвало, бесплатно.

№ 37 5 месяцев назад

Все очень быстро и качественно! Спасибо!

№ 38 5 месяцев назад

5 сервисов до этого не смогли изменить размер (писали слишком большой исходный файл). Тут все получилось, я рада, просто отлично, спасибо!!

№ 39 4 месяца назад

сайт просто пушка. спасибо создателю

№ 40 4 месяца назад

Отличный сервис, вы большие красавцы

№ 41 3 месяца назад

Не хороший..ОТЛИЧНЫЙ!

№ 42 2 месяца назад

Отличный сайт!

№ 43 2 недели назад

Всё отлично!.Такого удобного не нашла больше.Молодцы!

№ 44 2 недели назад

отличное

№ 45 1 неделю назад

Пока нет опыта, о первый, кажется, удался!

№ 46 5 дней назад

Спасибо! Всегда отлично.

№ 47 4 дня назад

Реально работает - налицо улучшение качества и скорость исполнения, не нужно использовать громоздкие программы,очень удобен ползунок - не нужно вводить цифры. Мне нравится, после длительных поисков то что нужно.

№ 48 4 дня назад

Хорошо и быстро работает!

№ 49 9 часов назад

Большое спасибо! Все отлично)