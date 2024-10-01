Уменьшить и увеличить фото онлайн

№ 1 1 год назад раньше лучше было и удобнее

№ 2 1 год назад Надо разделить пропорционально на два раздела: умножить картинку или уменьшить картинку во сколько-то раз и то, что есть сейчас.

№ 3 1 год назад классно

№ 4 1 год назад супер

№ 5 1 год назад !

№ 6 1 год назад Сервис огонь!

№ 7 1 год назад сделайте чтобы при сохранении картинки была не ссылка на неё, а вид картинки скачиваемой

№ 8 1 год назад Всё прекрасно и просто!

№ 9 1 год назад супер

№ 10 1 год назад Класс!!!!

№ 11 1 год назад очень спасает сервис, спасибо!

№ 12 1 год назад поставил лайк, на конец то сделали картинки при скачивании. это оооочень стало удобнее!

№ 13 1 год назад класс

№ 14 1 год назад Сервис прекрасный, Не нужно ничего УЛУЧШАТЬ ! Член РГО фотограф с 52 летним стажем . Василий Дмитриевич Мясоедов.

№ 15 1 год назад данный сервис очень часто нужен мне, удобный и всегда все как надо, спасибо разработчикам

№ 16 1 год назад Спасибо, очень удобно

№ 17 1 год назад Супер

№ 18 1 год назад Загрузила файлы и фото большого размера готовы))) Хорошее качество!

№ 19 1 год назад Класс! Большое СПАСИБО!

№ 20 1 год назад Супер сайт! Бистро и просто.

№ 21 1 год назад нормально получилось

№ 22 11 месяцев назад при увеличении фото чёткое, без искажений

№ 23 10 месяцев назад Ничего сложного,просто нужно быть внимательным.

№ 24 10 месяцев назад Супер сервис! Огромное спасибо!

№ 25 8 месяцев назад очень хороший сервис, я например применил это для увеличения размера фото (в плане МБ и ГБ)

№ 26 8 месяцев назад удобно быстро и главное бесплатно

№ 27 8 месяцев назад удобно

№ 28 8 месяцев назад Отличная вещь.Можно увеличивать картинку до максимума,(некоторые лучше не делать)что даже в некоторые редакторы не вмещаются,для некоторых моментов в самый раз.Удачи разработчикам.

№ 29 7 месяцев назад Отличный сервис.

№ 30 6 месяцев назад Быстро и четко

№ 31 5 месяцев назад Спасибо! Мне нравится. Увеличивает фото и качество не меняется.

№ 32 5 месяцев назад ШИКАРНО

№ 33 5 месяцев назад Спасибо большое, вы молодцы!

№ 34 5 месяцев назад Всё ок, только до Гига не дотянул вес изображения

№ 35 5 месяцев назад супер

№ 36 5 месяцев назад Удобно, понятно, сложностей не вызвало, бесплатно.

№ 37 5 месяцев назад Все очень быстро и качественно! Спасибо!

№ 38 5 месяцев назад 5 сервисов до этого не смогли изменить размер (писали слишком большой исходный файл). Тут все получилось, я рада, просто отлично, спасибо!!

№ 39 4 месяца назад сайт просто пушка. спасибо создателю

№ 40 4 месяца назад Отличный сервис, вы большие красавцы

№ 41 3 месяца назад Не хороший..ОТЛИЧНЫЙ!

№ 42 2 месяца назад Отличный сайт!

№ 43 2 недели назад Всё отлично!.Такого удобного не нашла больше.Молодцы!

№ 44 2 недели назад отличное

№ 45 1 неделю назад Пока нет опыта, о первый, кажется, удался!

№ 46 5 дней назад Спасибо! Всегда отлично.

№ 47 4 дня назад Реально работает - налицо улучшение качества и скорость исполнения, не нужно использовать громоздкие программы,очень удобен ползунок - не нужно вводить цифры. Мне нравится, после длительных поисков то что нужно.

№ 48 4 дня назад Хорошо и быстро работает!